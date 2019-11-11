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11 ноября 2019, понедельник, 15:54 115
Политика 2019-11-11T15:54:51+02:00
Українські Новини
Разведение войск в Петровском завершилось

Разведение войск в Петровском завершилось

Боевики, война на Донбассе, разведение сил, ООС, Разведение войск
Разведение войск (иллюстрация). Фото: ТСН
Разведение войск (иллюстрация). Фото: ТСН

Практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, сообщает Громадське.

"На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 11 ноября в 12.00 завершилась третьи сутки от начала разведения - силы и средства разведены", - отметили в штабе.

От линии разграничения свои силы и вооружение отвели ВСУ и сепаратисты. Теперь уже 12 ноября должно начаться разминирование участка.

"С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы - разминирование участка расчетам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По графику разминирования территорий должна завершиться за неделю", - добавили в штабе.

По его словам, с завтрашнего дня на этом участке запланировано начало процесса разминирования участка.

Как сообщали Українські Новини, в штабе ООС заявили, что разминирование территории в Петровском начнется завтра.

Ранее штаб ООС заявлял, что Россия сорвала разведение войск в Петровском. Тем временем в Минобороны заявили, что не видят угрозы вторжения на юге Украины.

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