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07 ноября 2019, четверг, 17:25 13
Внешняя политика 2019-11-07T17:26:12+02:00
Українські Новини
Послы иностранных государств посетили район разведения сил у Петровского и Золотого

Послы иностранных государств посетили район разведения сил у Петровского и Золотого

Кабмин, США, Франция, Великобритания, Германия, Донбасс, Офис Президень
Иностранные послы. Фото: Офис Президента
Иностранные послы. Фото: Офис Президента

Послы США, Германии, Франции и Великобритании вместе с представителями Офиса Президента, Кабинета Министров и силовиками посетили украинские позиции в районе населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области, где должен состояться очередной этап разведения сил и средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"В состав миссии, которая побывала на линии разграничения, вошли: временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Также в делегацию вошли: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов", - сказано в нем.

Офис Президента представлял помощник Зеленского Андрей Ермак.
Делегация также побывала в районе Золотого-4 в Луганской области, где разведение сил уже произошло.

Луганский губернатор Гайдай сообщил, что с украинской стороны инфраструктура на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Золотое" полностью готова, и как только будет достигнута договоренность о его открытии, работы могут начаться на следующий день.

"Заранее уже думаем о том, как улучшить обслуживание людей, которые будут пересекать КПВВ, готовы поставить мобильные центры предоставления административных услуг", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что после решения о выделении 1 млрд гривен на инфраструктуру в 2020 году будет сделана дорога от Северодонецка до Золотого.

Как сообщали Українськi Новини, разведение войск в Золотом Луганской области завершилось.

Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского

Также Зеленский сообщил, что ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.

Больше новостей о: Кабмин США Франция Великобритания Германия Донбасс Офис Президень

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