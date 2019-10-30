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30 октября 2019, среда, 14:06 58
Силовые структуры 2019-10-30T14:16:46+02:00
Українські Новини
Штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября

Штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября

режим безопасности, ООС, Разведение войск, Штаб ООС
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Штаб Операции объединенных сил (ООС) ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"Уважаемые граждане, 28 октября 2019 года в районе проведения операции Объединенных сил приказом командующего объединенных сил введен режим "Желтый", - сказано в нем.

Отмечается, что пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств.

Военнослужащие, работники правоохранительных органов наделяются специальными полномочиями на период действия режима.

В частности, они имеют право применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению ООС.

Кроме того, они могут проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности, осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей и транспортных средств, входить в жилые и другие помещения, на земельные участки, в помещения предприятий, учреждений и организаций.

Допускается использование в служебных целях средств связи и транспортных средств, принадлежащих гражданам (с их согласия).

При определенных условиях обстановки разрешается временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировать транспортные средства, а также использовать в служебных целях транспортные средства, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц, не привлеченных к Объединенным силам, установлены следующие ограничения: въезд (выезд) в район проведения операции, получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции, допущение представителей органов государственной власти, хранение, использование и перемещение зарегистрированного оружия, устройств для отстрела патронов.

А также осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок, использование в транспортных средствах любых радиостанций, проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты, посещение лесных массивов, отдельных районов местности, ограничение движения транспортных средств по объездным путям, выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник, 29 октября, началось разведение войск в Золотом Луганской области.

Командование ООС заявило, что разведение войск в Золотом будет проходить на протяжении 3 дней.

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