Разведение войск в Золотом завершилось, - штаб ООС

Разведение войск в Золотом Луганской области завершилось.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.



"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", - сказано в нем.



Представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердили это.



Указывается, что в случае угрозы жизни, здоровью людей, захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дадут адекватный ответ.



Как сообщали Українськi Новини, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата планируемого разведения сил и средств у поселка Петровское Донецкой области, запланированная на 4 ноября, должна быть пересмотрена из-за обстрелов.



Ранее Зеленский заявил, что ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.



Тем временем Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.