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01 ноября 2019, пятница, 19:01 71
Силовые структуры 2019-11-01T19:02:16+02:00
Українські Новини
Разведение войск в Золотом завершилось, - штаб ООС

Разведение войск в Золотом завершилось, - штаб ООС

ОБСЕ, золотое, разведение сил, Разведение войск, Штаб ООС
Золотое. Фото: voi.com.ua
Золотое. Фото: voi.com.ua

Разведение войск в Золотом Луганской области завершилось.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", - сказано в нем.

Представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердили это.

Указывается, что в случае угрозы жизни, здоровью людей, захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дадут адекватный ответ.

Как сообщали Українськi Новини, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата планируемого разведения сил и средств у поселка Петровское Донецкой области, запланированная на 4 ноября, должна быть пересмотрена из-за обстрелов.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.

Тем временем Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.

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