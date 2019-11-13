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13 листопада 2019, середа, 12:30 59
Суспільство 2019-11-13T14:30:03+02:00
Українські Новини
Погода встановила п'ятий рекорд за місяць: у Києві зафіксували найтеплішу ніч за 139 років

Погода встановила п'ятий рекорд за місяць: у Києві зафіксували найтеплішу ніч за 139 років

Рекорд, Погода, аномальна температура
Осінь.
Осінь.

В той час, як синоптики прогнозують аномально теплу погоду в Україні до 22 листопада, у Києві 13 листопада синоптики зафіксували новий температурний рекорд.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

Температура в ніч на 13 листопада не опустилася нижче 9,2 градусів за Цельсієм, відповідно, попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, вчені та екологи б'ють на сполох через надзвичайну ситуацію з кліматом на Землі.

Також синоптики дали прогноз до кінця тижня. Ззгідно з прогнозом Гідрометцентру, третє "бабине літо" у розпалі: у середу в Україні буде від +1 вночі до +19 днем. Тим часом жовтнева погода побила рекорди тепла майже по всьому світу, а синоптики прогнозують холодну зиму з аномальними рекордними морозами і снігопадами.

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