Антициклон Paloma изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз до конца недели

В то время, как синоптики дали прогноз погоды на неделю и после сильного ливня в столице, в Украине ожидается погодное затишье без осадков и только местами - с порывистым ветром, благодаря антициклону.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, неделя началась с атмосферного фронта с дождями, однако фронт уже переместился с Запада и Восток и уже покинул территорию Украины. Его место займет антициклон с именем Paloma.

"Эта Голубка (Paloma) раскинет крылья по всем областям, отгоняя дожди - повсюду без осадков", - сообщила Диденко.

При этом сильный веетр поднимется на Западе и Севере Украины, а сильный ветер юго-восточного направления охватит почти всю Украину в течение 12-15 ноября.

Температура воздуха во вторник составит +8...+14 градусов, на юге +15...+19 градусов. В Киеве же 12 ноября дождей не ожидается, максимум туманы. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +5...+8 градусов, днем ​​+9...+11 градусов.

В среду в столице потеплеет до +14 градусов, с четверга и до конца недели похолодает до +7...+10 градусов.

"Ноябрь раскручивается постепенно. И нам не стоит хаотично работать и отдыхать - все спокойно и без избытка эмоций", - подытожила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Украину накроет густой туман с сильными дождями. Тем временем ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле.