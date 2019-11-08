Морозы будут не скоро: синоптик рассказала, когда закончится "бабье лето"

Аномально теплая погода на всей территории Украины сохранится до 22 ноября.

Об этом сообщила Українським Новинам начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко.

"По сегодняшним данным, до 22 ноября зимнего режима погоды в Украине не будет. Календарно мы уже находимся в холодном периоде, но на самом деле - бабье лето № 2 или № 3", - сказала она.

Адаменко подчеркнула, что резкого и существенного похолодания не ожидается.

По ее словам, в ближайшее время будут наблюдаться температурные колебания от +15...+17 градусов до +10...+12 градусов, что намного выше чем климатическая норма в данный период года на 5-10 градусов.

При этом ночью самыя низкая температура в ближайшие 10 дней составит +2 градуса в среднем по всей территории Украины.

Также Адаменко отметила, что такая погода очень благоприятна для около 40% озимых сельскохозяйственных культур, которые были посеяны поздно.

В то же время такой погодный режим может привести к "переросту" ранних озимых, однако, по мнению Адаменко, аграрии смогут решить данную проблему с помощью современных технологий.



Как сообщали Українськi Новини, синоптик прогнозирует после резкого похолодания и дождей возвращение тепла в Украину до конца недели.

Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.

Тем временем зимой ожидаются сильные снегопады.