подписаться на рассылку
24.45 24.79
27 27.5
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Морозы будут не скоро: синоптик рассказала, когда закончится "бабье лето"
08 ноября 2019, пятница, 06:30 40
Жизнь 2019-11-08T06:30:01+02:00
Українські Новини
Морозы будут не скоро: синоптик рассказала, когда закончится "бабье лето"

Морозы будут не скоро: синоптик рассказала, когда закончится "бабье лето"

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, долгосрочный прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в ноябре
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

Аномально теплая погода на всей территории Украины сохранится до 22 ноября.

Об этом сообщила Українським Новинам начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко.

"По сегодняшним данным, до 22 ноября зимнего режима погоды в Украине не будет. Календарно мы уже находимся в холодном периоде, но на самом деле - бабье лето № 2 или № 3", - сказала она.

Адаменко подчеркнула, что резкого и существенного похолодания не ожидается.

По ее словам, в ближайшее время будут наблюдаться температурные колебания от +15...+17 градусов до +10...+12 градусов, что намного выше чем климатическая норма в данный период года на 5-10 градусов.

При этом ночью самыя низкая температура в ближайшие 10 дней составит +2 градуса в среднем по всей территории Украины.

Также Адаменко отметила, что такая погода очень благоприятна для около 40% озимых сельскохозяйственных культур, которые были посеяны поздно.

В то же время такой погодный режим может привести к "переросту" ранних озимых, однако, по мнению Адаменко, аграрии смогут решить данную проблему с помощью современных технологий.


Как сообщали Українськi Новини, синоптик прогнозирует после резкого похолодания и дождей возвращение тепла в Украину до конца недели.

Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами. 

Тем временем зимой ожидаются сильные снегопады.

Больше новостей о: Погода Укргидрометцентр Прогноз погоды долгосрочный прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в ноябре

Архив
Новости
В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии и сколько украинцы смогут сэкономить в октябре 06:10
Футболисты киевского "Динамо" сыграли в Лиге Европы УЕФА с "Копенгагеном" вничью 06:01 Инфографика
Вакцинация. Дети. Фото: freepik
График вакцинации в Украине: когда и какие прививки нужно делать детям и взрослым 05:55 Инфографика
"Александрия" во Львове в Лиге Европы УЕФА отыгралась после 0:2 в матче с "Сент-Этьеном" 00:55 Фото
Киевское "Динамо" опять не выиграло в Лиге Европы УЕФА 23:59 Фото
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт 14:59
больше новостей
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok