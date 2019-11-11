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11 ноября 2019, понедельник, 06:00 328 Инфографика
Жизнь 2019-11-11T06:26:04+02:00
Українські Новини
Аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь

Аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь

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Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

В то время, как синоптики прогнозируют холодную зиму с аномальными морозами и рекордными снегопадами, согласно прогнозам на ноябрь в Украину возвращается аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

Об этом сообщают "Факты". Свой прогноз погоды на ноябрь изданию дали известные украинские синоптики.

а следующей неделе погода будет несвойственно теплой для ноября. Ночью ожидается от плюс 4−11 градусов. В облачный день температура достигнет плюс 8−11 градусов, на юге — до плюс 15. Если же выглянет солнце, то воздух прогреется и до плюс 12−17 градусов, а в южных областях и в Закарпатье и Прикарпатье — до плюс 20", –рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, осадки ожидаются в субботу преимущественно на правобережной части страны, а 11 ноября небольшие дожди возможны в западных, северных и центральных областях. В остальное время — практически без осадков.

"Но по ночам и утром возможны туманы, они также могут скорректировать температурный фон: если туман будет задерживаться утром, то температуры не будут высокими. Также возможен порывистый ветер до 13 метров в секунду", – отметила синоптик.

В понедельник, 11 ноября, на севере страны и в Винницкой области возможен небольшой дождь, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем на западе местами температура воздуха будет не выше плюс 9, на юге — плюс 18.

"Вторая декада ноября ожидается холодной, с ночными заморозками, и даже днем воздух не будет прогреваться. Возможны небольшие осадки. В середине ноября может потеплеть на несколько дней, но после этого ожидаются ощутимые холода, и даже снег. Холодной будет и третья декада ноября. В конце месяца возможны осадки разной интенсивности, иногда обильные. Температура воздуха будет минусовой", – заявил "народный синоптик" Владимир Деркач. По его словам, во второй декаде ноября в Украину придут морозы.

При этом издание отмечает, что синоптик Леонид Горбань дал иной прогноз.

"С 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, до минус 4 градусов. 17−18 ноября температура может опуститься минус 9−11 градусов. С 23 ноября в Украине возможно потепление: до конца ноября температура будет плюсовая. Устойчивая зима в Украине начнется четко с 12 декабря", — сообщил он.

График погоды на 2 недели от meteoprog.График погоды на 2 недели от meteoprog.

Как сообщали Українські Новини, шапки и зонты можно убрать в шкаф: синоптики дали прогноз погоды на неделю. Тем временем октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру. Кроме того, синоптик дал прогноз на всю зиму.

 
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