Аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь

В то время, как синоптики прогнозируют холодную зиму с аномальными морозами и рекордными снегопадами, согласно прогнозам на ноябрь в Украину возвращается аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

Об этом сообщают "Факты". Свой прогноз погоды на ноябрь изданию дали известные украинские синоптики.

"На следующей неделе погода будет несвойственно теплой для ноября. Ночью ожидается от плюс 4−11 градусов. В облачный день температура достигнет плюс 8−11 градусов, на юге — до плюс 15. Если же выглянет солнце, то воздух прогреется и до плюс 12−17 градусов, а в южных областях и в Закарпатье и Прикарпатье — до плюс 20", –рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, осадки ожидаются в субботу преимущественно на правобережной части страны, а 11 ноября небольшие дожди возможны в западных, северных и центральных областях. В остальное время — практически без осадков.

"Но по ночам и утром возможны туманы, они также могут скорректировать температурный фон: если туман будет задерживаться утром, то температуры не будут высокими. Также возможен порывистый ветер до 13 метров в секунду", – отметила синоптик.

В понедельник, 11 ноября, на севере страны и в Винницкой области возможен небольшой дождь, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем на западе местами температура воздуха будет не выше плюс 9, на юге — плюс 18.

"Вторая декада ноября ожидается холодной, с ночными заморозками, и даже днем воздух не будет прогреваться. Возможны небольшие осадки. В середине ноября может потеплеть на несколько дней, но после этого ожидаются ощутимые холода, и даже снег. Холодной будет и третья декада ноября. В конце месяца возможны осадки разной интенсивности, иногда обильные. Температура воздуха будет минусовой", – заявил "народный синоптик" Владимир Деркач. По его словам, во второй декаде ноября в Украину придут морозы.

При этом издание отмечает, что синоптик Леонид Горбань дал иной прогноз.

"С 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, до минус 4 градусов. 17−18 ноября температура может опуститься минус 9−11 градусов. С 23 ноября в Украине возможно потепление: до конца ноября температура будет плюсовая. Устойчивая зима в Украине начнется четко с 12 декабря", — сообщил он.

График погоды на 2 недели от meteoprog.