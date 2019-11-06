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06 ноября 2019, среда, 11:39 26
Общество 2019-11-06T11:39:11+02:00
Українські Новини
Октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру

Октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру

Осень, Октябрь, Температурный рекорд, температурные рекорды

Средние температуры по всему миру в октябре 2019 года были самыми высокими за всю историю наблюдений за этот месяц. Во многих европейских странах октябрьская температура превысила средний показатель. Об этом сообщает Euronews.  

Также температура достигла выше средней и в большей части Арктики, а вот на западе США и Канады температура была ниже, чем обычно.

Кроме того, в октябре 2019 года толщина арктического морского льда достигла рекордно низкого уровня. Специалист по климату Зак Лабе сказал, что это связано с быстрым изменением арктического климата и температурой в этом районе.

Как сообщали Українські Новини, погода в ноябре установила в Киеве уже второй "теплый" рекорд за неделю.

так тепло не было больше 60 лет: Киев побил температурный рекорд для ноября.

Тем временем, синоптик предупредила о штормовом ветре и дождях с апрельской температурой.

Также украинцев ждут рекордные морозы и аномальные снегопады: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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