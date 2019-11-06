Ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле

11 тысяч ученых и экологов выпустили обращение и доклад под заголовком "Предупреждение ученых мира о климатической чрезвычайной ситуации". Они призывают установить контроль за "ключевыми индикаторами" причин изменения климата. Доклад опубликован в британском научном журнале BioScience, сообщает "Meduza".

Земля уже находится в "чрезвычайной климатической ситуации", говорится в обращении, приуроченном к 40-летию первой Всемирной климатической конференции в Женеве в 1979 году.

"Климатический кризис наступил и усугубляется быстрее, чем ожидало большинство ученых. Он оказался более серьезным, чем ожидалось, и угрожает природным экосистемам и судьбе человечества", — заявили авторы обращения.

Они призвали установить контроль за "ключевыми индикаторами" причин и последствий изменения климата, включив в их число рост населения, потребление мяса, исчезновение зеленого покрова, потребление энергии и еще ряд показателей.

Авторы также заявили, что климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением, включая, к примеру, стремительный рост пассажирских авиаперевозок. Результатом стало повышение температуры суши и океана, повышение уровня моря и участившиеся экстремальные погодные явления, говорится в обращении.

Ведущим соавтором обращения стал профессор Уильям Риппл из Орегонского государственного университета. В 2017 году он же был инициатором обращения об опасности загрязнения планеты и массовом исчезновении диких видов на Земле. Его подписали более 15 тысяч ученых. Обращение было опубликовано в качестве продолжения письма ученых от 1992 года об исчезновении озонового слоя, лесов, чистой воды и почвы на планете.



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