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12 листопада 2019, вівторок, 09:36 9
Суспільство 2019-11-12T11:30:03+02:00
Українські Новини
В Україну повернувся густий туман: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

В Україну повернувся густий туман: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

Київ, Україна, ДСНС України, жовтий рівень, Тумани
Туман. Фото: Facebook/ Держнс
Туман. Фото: Facebook/ Держнс

У вівторок, 12 листопада, в Україну повернулися густі тумани. Рятувальники попереджають про погану видимість на дорогах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 12 листопада в Україні туман, видимість 200-500 м; вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м / с (І рівень небезпеки, жовтий). По Києву і Київській області вранці 12 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в ньому.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україну прийшли тумани ще в середині жовтня. У КМДА опублікували правила поведінки для водіїв і пішоходів на час туману.

Раніше київський туман дістався до Чорнобильської зони.

Крім того, синоптик дала прогноз погоди на тиждень і розповіла, що у туманів зараз "зоряний час".

Також через скандал із забрудненим повітрям в Україні проведуть незалежні вимірювання. У той же час Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.

А Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.

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