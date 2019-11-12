В Україну повернувся густий туман: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

У вівторок, 12 листопада, в Україну повернулися густі тумани. Рятувальники попереджають про погану видимість на дорогах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 12 листопада в Україні туман, видимість 200-500 м; вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м / с (І рівень небезпеки, жовтий). По Києву і Київській області вранці 12 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в ньому.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україну прийшли тумани ще в середині жовтня. У КМДА опублікували правила поведінки для водіїв і пішоходів на час туману.



Раніше київський туман дістався до Чорнобильської зони.

Крім того, синоптик дала прогноз погоди на тиждень і розповіла, що у туманів зараз "зоряний час".



Також через скандал із забрудненим повітрям в Україні проведуть незалежні вимірювання. У той же час Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявило, що рівень забруднення повітря в Україні в межах допустимої норми.



А Уляна Супрун розповіла, чим небезпечне підвищення СО в повітрі і як зменшити ризики.