Украину накроет густой туман с сильными дождями: синоптик дала прогноз на неделю

После того как синоптики предупреждали, что стоит ждать тепла, прогноз погоды на середину ноября не сильно изменился, за исключением добавления туманов и осадков в виде дождя.

Об изменении погоды сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице на Facebook.

"Понедельник принесет в Украину на спине атмосферного фронта дожди в западных, северных и центральных областях. На Юге и на Востоке существенные осадки - вряд ли.

Будуть блуждать туманы, у которых сейчас звездный час", - говорит синоптик.

Она добавила, что температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +12, + 18 градусов, в Крыму до +20 градусов. В западной части Украины будет холоднее, + 9, + 14 градусов.

В Киеве понедельник обещает быть влажным, с дождем, но во второй половине дня - без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8 + 10 градусов, днем +11 +13 градусов.

"Ближайшую неделю в Украине ожидается с колебаниями температуры воздуха, однако какого-то серьезного холода пока не видно. По предварительным прогнозам, существенное похолодание обещает прийти в Украину ориентировочно с 20-го ноября", - сообщает Диденко.

Как сообщали Українські Новини, в ООН ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле. Тем временем погода в октябре побила рекорды тепла почти по всему миру.