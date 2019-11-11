подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Украину накроет густой туман с сильными дождями: синоптик дала прогноз на неделю
11 ноября 2019, понедельник, 05:50 164 Карта
Жизнь 2019-11-11T05:50:02+02:00
Українські Новини
Украину накроет густой туман с сильными дождями: синоптик дала прогноз на неделю

Украину накроет густой туман с сильными дождями: синоптик дала прогноз на неделю

Туман, Прогноз погоды, Погода на неделю, погода в Украине, погода в ноябре
Туман. Фото: pexels
Туман. Фото: pexels

После того как синоптики предупреждали, что стоит ждать тепла, прогноз погоды на середину ноября не сильно изменился, за исключением добавления туманов и осадков в виде дождя. 

Об изменении погоды сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице на Facebook.

"Понедельник принесет в Украину на спине атмосферного фронта дожди в западных, северных и центральных областях. На Юге и на Востоке существенные осадки - вряд ли.

Будуть блуждать туманы, у которых сейчас звездный час", - говорит синоптик.

Она добавила, что температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +12, + 18 градусов, в Крыму до +20 градусов. В западной части Украины будет холоднее, + 9, + 14 градусов.

В Киеве понедельник обещает быть влажным, с дождем, но во второй половине дня - без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8 + 10 градусов, днем +11 +13 градусов.

"Ближайшую неделю в Украине ожидается с колебаниями температуры воздуха, однако какого-то серьезного холода пока не видно. По предварительным прогнозам, существенное похолодание обещает прийти в Украину ориентировочно с 20-го ноября", - сообщает Диденко.

Как сообщали Українські Новини, в ООН ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле. Тем временем погода в октябре побила рекорды тепла почти по всему миру.

Больше новостей о: Туман Прогноз погоды Погода на неделю погода в Украине погода в ноябре

Архив
Новости
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Гривна укрепилась в начале недели: официальный курс валют по НБУ 05:55
Аллергия на булки и яйца: в каких еще случаях нельзя делать прививки 05:55 Инфографика
ДТП на Набережном шоссе. Фото: Страна
В центре Киева на Набережном шоссе перевернулся и загорелся автомобиль 23:58
Игорь Панов. Фото: Тетяна Руденька Facebook
В Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену, оба находятся в коме 23:16
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
В Украину пытались завести зараженные турецкие помидоры 17:33
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
Польша передала задержанного ветерана АТО Мазура на поруки консула 16:49
больше новостей
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
В Украину пытались завести зараженные турецкие помидоры 17:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok