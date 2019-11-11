Зеленський звільнив Геруса з посади свого представника в Кабміні і відразу призначив йому заміну

Президент Володимир Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті Міністрів колишнього державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексія Перевезенцева замість Андрія Геруса. Про це йдеться в указах №№ 838, 839 від 11 листопада, передають Українські Новини. "Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича Представником Президента України в Кабінеті Міністрів України (поза штатом)", - сказано в указі. Іншим указом Зеленський звільнив Геруса із займаної посади. 22 травня Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабінеті Міністрів. Як повідомляли Українські Новини, екс-депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко влаштував бійку з Герусом у Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова. Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом. Також Герус вважає, що неможливо відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії. Ляшко у свою чергу заявив, що побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку.