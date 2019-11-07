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Українські Новини
Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом

Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом

Полиция, Андрей Герус, Олег Ляшко, Открытие дела
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube

Главное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по факту драки бывшего главы фракции "Радикальной партии", экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко с председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полиция открывает дело и будет расследовать", - сказал он.

По его словам, в полицию никто из сторон драки не обращался - ни Ляшко, ни Герус.

Поэтому дело по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса не открывалось.

Полиция не уточнила, по какой статье начато расследование.

В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев - сотрудников аэропорта.

Как сообщали Українські Новини,  Герус заявил, что менять "зеленый" тариф не планируют, а российской электроэнергии в Украине только 1%.

Ранее Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов". Также Ляшко пытался прорваться на консультации к Зеленскому, ведя трансляцию с телефона.

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