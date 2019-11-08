Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что на данный момент невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России. Об этом он заявил в интервью изданию "Новое Время", передают Українські Новини. "На сегодняшний день это невозможно. Атомные ТВЭЛы (топливные элементы) для наших АЭС имеют 60% поставок из России. Некоторые марки угля - антрацит, например, - также едут, в основном, оттуда (из России)", - сообщил Герус. Он подчеркнул, что группа "Метинвест" также использует российский уголь. Кроме того, Герус отметил, что Украина отказалась от прямых покупок газа из России, при этом она его транспортирует в Словакию и там покупает. Как сообщали Українські Новини, Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси. В сентябре Верховная Рада разрешила импортировать электрическую энергию из Беларуси и России. При этом импорт электрической энергии из России составляет менее 1% от общего потребления электроэнергии.