подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России
08 ноября 2019, пятница, 17:14 38
Экономика 2019-11-08T17:15:23+02:00
Українські Новини
Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России

Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России

Украина, Электроэнергия, Россия, Андрей Герус
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что на данный момент невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России.

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое Время", передают Українські Новини.

"На сегодняшний день это невозможно. Атомные ТВЭЛы (топливные элементы) для наших АЭС имеют 60% поставок из России. Некоторые марки угля - антрацит, например, - также едут, в основном, оттуда (из России)", - сообщил Герус.

Он подчеркнул, что группа "Метинвест" также использует российский уголь.

Кроме того, Герус отметил, что Украина отказалась от прямых покупок газа из России, при этом она его транспортирует в Словакию и там покупает.

Как сообщали Українські Новини, Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси. 

В сентябре Верховная Рада разрешила импортировать электрическую энергию из Беларуси и России.

При этом импорт электрической энергии из России составляет менее 1% от общего потребления электроэнергии.

Больше новостей о: Украина Электроэнергия Россия Андрей Герус

Архив
Новости
Под Днипром автомобиль слетел с трассы и повис на дереве 17:18
Дубневич вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога 17:18
Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России 17:14
Герус думает об охране после нападения Ляшко 17:07
"Голос" Вакарчука предлагает выйти из Минских соглашений 16:57
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
Больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян, - опрос КМИС 12:26 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok