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08 листопада 2019, пʼятниця, 12:35 10
Силові структури 2019-11-08T12:40:28+02:00
Українські Новини
Завтра почнеться розведення військ біля Петровського, — ОБСЄ

Завтра почнеться розведення військ біля Петровського, — ОБСЄ

війна на Донбасі, ОБСЄ, Розведення сил, Розведення військ

Розведення військ близько Петровського в Донецькій області почнеться в 12:00 9 листопада.

Про це йдеться в заяві спеціального представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в тристоронньої контактної групи Мартіна Сайдика, передають Українські Новини.

"Тристороння контактна група за участю представників певних районів Донецької та Луганської областей України погодила дату і час початку поновлення виведення сил і техніки з зони роз'єднання Петровського. Виведення сил і техніки розпочнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті організації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського. У Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілів не було.

Також посли іноземних держав відвідали район розведення сил у Петровського і Золотого.

Раніше Зеленський чекав початку розведення військ у Петровського на Донбасі 4 листопада.

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