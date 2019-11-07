В Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было

В Золотом Луганской области не зафиксировано обстрелов с момента разведения сил и средств 29 октября. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает РБК-Украина.

По его словам, в Золотом безопасность "обеспечена на 100%", так как граница участка разведения в сам населенный пункт не заходит, а соседняя Катериновка частично попадает в область разведения.

"Семь дней тишины было выдержано в области, которая разводилась. С тех пор не было здесь никаких нарушений. В районе хутора Вольный обстрелы происходят, а в области разведения - нет", - добавил Хомчак.

В свою очередь, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что украинская сторона выполнила свои обязанности для встречи "нормандской четверки".

"Это разведение является частью подготовки к предстоящему саммиту. Очень важно, что после того, как военные покинут эту территорию, в эту зону вошли украинские полицейские и нацгвардейцы. Это действительно будет эффективным в обеспечении безопасности в Золотом", - заявил дипломат.

Как сообщали Українські Новини, послы иностранных государств посетили район разведения сил у Петровского и Золотого.

Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.



Также Зеленский сообщил, что ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.