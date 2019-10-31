Зеленский ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября

После того, как у Золотого Луганской области развели войска, Президент Владимир Зеленский ожидает начала разведения войск у Петровского (Донецкая область) 4 ноября.

Об этом он сказал во время встречи совсместно с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом со СМИ в Киеве, передают Українськi Новини.

"Если будет все безопасно и в Петровском в течение недели, вы знаете, что 7 дней должна быть тишина, то 4 числа, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение сил и в Петровском", - сказал Зеленский.

Он отметил, что условием встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) было подтверждение текста так называемой "формулы Штайнмайера" и разведение войск в Золотом и Петровском.

Зеленский выразил уверенность, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" состоится, если все стороны стремятся встретиться, и главным результатом такой встречи должно быть достижение договоренности о приостановке войны на Донбассе.

Раньше Українські Новини писали, кто настоял на разведении сил и что это значит для Украины и что известно о шахтерском городке на Донбассе Золотом.

Тем временем Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.