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31 октября 2019, четверг, 12:05 291
Президент 2019-10-31T12:11:17+02:00
Українські Новини
Зеленский ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября

Зеленский ожидает начала разведения войск у Петровского на Донбассе 4 ноября

Президент Украины, война на Донбассе, разведение сил, Владимир Зеленский, Разведение войск, формула Штайнмайера, Петровское
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

После того, как у Золотого Луганской области развели войска, Президент Владимир Зеленский ожидает начала разведения войск у Петровского (Донецкая область) 4 ноября.

Об этом он сказал во время встречи совсместно с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом со СМИ в Киеве, передают Українськi Новини.

"Если будет все безопасно и в Петровском в течение недели, вы знаете, что 7 дней должна быть тишина, то 4 числа, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение сил и в Петровском", - сказал Зеленский.

Он отметил, что условием встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) было подтверждение текста так называемой "формулы Штайнмайера" и разведение войск в Золотом и Петровском.

Зеленский выразил уверенность, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" состоится, если все стороны стремятся встретиться, и главным результатом такой встречи должно быть достижение договоренности о приостановке войны на Донбассе.

Раньше Українські Новини писали, кто настоял на разведении сил и что это значит для Украины и что известно о шахтерском городке на Донбассе Золотом.

Тем временем Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.

Больше новостей о: Президент Украины война на Донбассе разведение сил Владимир Зеленский Разведение войск формула Штайнмайера Петровское

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