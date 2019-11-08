Украина готова начать разведение войск около Петровского в 12:00 в пятницу

После того, как разведение войск в районе Золотого Луганской области завершилось 1 ноября, Украина готова начать разведение войск около Петровского Донецкой области в 12:00 в пятницу.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 8 ноября, в 12:00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка - Петровское Донецкой области", - сообщил во время брифинга командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Дата определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября.

Отмечается, что этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) от 31 октября.

"Поэтому 7-дневный режим тишины на участке разведения выдержан и мы готовы выполнить условия по разведению сил и средств.

Поэтому сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, которая сигнализирует противнику о нашей готовности. Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности", - отметил командующий ООС.

Как сообщали Українські Новини, послы США, Германии, Франции и Великобритании вместе с представителями Офиса Президента, Кабинета Министров и силовиками посетили украинские позиции в районе населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области, где должен состояться очередной этап разведения сил и средств. Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского. Тем временем Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.