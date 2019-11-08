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08 листопада 2019, пʼятниця, 10:55 14
Кабмін 2019-11-08T13:15:02+02:00
Українські Новини
Дубілет просить надати йому держохорону

Дубілет просить надати йому держохорону

Охорона, Міністр Кабінету Міністрів, Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, який виступає за розміщення всіх міністерств в будівлі уряду, просить Управління державної охорони надати йому охорону.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я звернувся сьогодні до Управління Державної охорони з проханням виділити мені охорону", - написав він.

Дубілет пояснює це тим, що почав курирувати проект по боротьбі з тіньовим алкоголем, в результаті реалізації якого можна збільшити надходження в державний бюджет на 5-10 млрд гривень в рік, і проведення конкурсів на державні топ-посади.

Міністр дав зрозуміти, що можливі спроби надання на нього тиску. "Ми зараз робимо перезавантаження влади по всім державним органам, підприємствам, установам. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію", - підкреслив він.

Дубілет також висловив сподівання, що цей крок тимчасовий.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила міністром Кабміну екс-заступника голови правління націоналізованого Приватбанку Дмитра Дубілета. призначення він назвав як одне з найскладніших рішень в його житті.

У той же час, Дубілет будує дві квартири і має 300 тис. євро на рахунку в Ризі. Також чиновник потроїв свою першу зарплату премією і "надбавкою за інтенсивність праці".

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