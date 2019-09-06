Министр Кабмина Дубилет строит две квартиры и имеет 300 тыс. евро на счету в Риге

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет задекларировал 440 тыс. гривен доходов и наличными 29 млн гривен, 197 тыс. долларов и 104 тыс. евро за 2018 год.\r\nОб этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\nСреди доходов, 158,4 тыс. гривен составила зарплата на основном месте работы в "Финтех бенд", 245 тыс. гривен – доход от занятий предпринимательской деятельностью, 6 тыс. – зарплата по совместительству в ООО "Айдок", 6 тыс. гривен – зарплата по совместительству в "Айгов", 6 тыс. гривен – зарплата по совместительству в "Универсал банке", 19 тыс. гривен – проценты от Приватбанка.\r\nНа счетах в "Универсал банке" у новоназначенного министра имеется 317 тыс. гривен, 291 тыс. долларов, 11,9 тыс. евро, а также в Приватбанке – 5 тыс. гривен и 397 долларов.\r\nКроме этого, Дубилет задекларировал 300 тыс. евро на счету в иностранном филиале Приватбанка (город Рига, Латвия).\r\nНовоназначенный министр в Киеве арендует квартиру площадью 80 кв. м, а также строит 2 собственные квартиры (97,8 кв. м и 82,22 кв. м).\r\nТранспортных средств он не имеет.\r\nДубилет владеет 14% капитала в компании "Финтех бенд" стоимостью 35 млн гривен, 14% - в "Эйси Диси Процессинг" стоимостью 14 млн гривен, 33,3% - "Кото Девелопмент" стоимостью 2 млн гривен, 20% - в "Смартэсс" стоимостью 1,2 млн гривен, 100% - в "Айдок" стоимостью 1 290 гривен.\r\nТакже он является конечным бенефициаром компаний "Kolo Holdings Limited" в Джерси и "Artificial Intelligence Solutions Limited" на Кипре.\r\nПри этом за 2018 год Дубилет также задекларировал 36 млн финансовых обязательств.\r\nРаньше Українські Новини писали об автомобилях депутатов нового созыва.\r\nТем временем Дубилет рассказал о своем назначении министром Кабмина.