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06 сентября 2019, пятница, 07:10 182
Кабмин 2019-09-06T07:30:42+03:00
Українські Новини
Министр Кабмина Дубилет строит две квартиры и имеет 300 тыс. евро на счету в Риге

Министр Кабмина Дубилет строит две квартиры и имеет 300 тыс. евро на счету в Риге

Дмитрий Дубилет. Фото: Андрей Гудзенко/liga
Дмитрий Дубилет. Фото: Андрей Гудзенко/liga

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет задекларировал 440 тыс. гривен доходов и наличными 29 млн гривен, 197 тыс. долларов и 104 тыс. евро за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Среди доходов, 158,4 тыс. гривен составила зарплата на основном месте работы в "Финтех бенд", 245 тыс. гривен – доход от занятий предпринимательской деятельностью, 6 тыс. – зарплата по совместительству в ООО "Айдок", 6 тыс. гривен – зарплата по совместительству в "Айгов", 6 тыс. гривен – зарплата по совместительству в "Универсал банке", 19 тыс. гривен – проценты от Приватбанка.

На счетах в "Универсал банке" у новоназначенного министра имеется 317 тыс. гривен, 291 тыс. долларов, 11,9 тыс. евро, а также в Приватбанке – 5 тыс. гривен и 397 долларов.

Кроме этого, Дубилет задекларировал 300 тыс. евро на счету в иностранном филиале Приватбанка (город Рига, Латвия).

Новоназначенный министр в Киеве арендует квартиру площадью 80 кв. м, а также строит 2 собственные квартиры (97,8 кв. м и 82,22 кв. м).

Транспортных средств он не имеет.

Дубилет владеет 14% капитала в компании "Финтех бенд" стоимостью 35 млн гривен, 14% - в "Эйси Диси Процессинг" стоимостью 14 млн гривен, 33,3% - "Кото Девелопмент" стоимостью 2 млн гривен, 20% - в "Смартэсс" стоимостью 1,2 млн гривен, 100% - в "Айдок" стоимостью 1 290 гривен.

Также он является конечным бенефициаром компаний "Kolo Holdings Limited" в Джерси и "Artificial Intelligence Solutions Limited" на Кипре.

При этом за 2018 год Дубилет также задекларировал 36 млн финансовых обязательств.

Раньше Українські Новини писали об автомобилях депутатов нового созыва.

Тем временем Дубилет рассказал о своем назначении министром Кабмина.

Больше новостей о: электронные декларации министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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