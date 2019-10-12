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12 октября 2019, суббота, 09:40 704 Документ
Кабмин 2019-10-12T09:40:02+03:00
Українські Новини
Дубилет утроил свою первую зарплату премией и "надбавкой за интенсивность труда"

Дубилет утроил свою первую зарплату премией и "надбавкой за интенсивность труда"

Дмитрий Дубилет. Фото: Андрей Гудзенко/liga
Дмитрий Дубилет. Фото: Андрей Гудзенко/liga

Первая заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета за сентябрь составила 48 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Дубилету было начислено за сентябрь 48 000 гривен, из них должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 000 гривен, премия – 16 000 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 360 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 38 640 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет назвал свое назначение как одно из самых сложных решений в его жизни. Дубилет отметил, что до недавнего времени планировал развитие своего розничного мобильного банка Monobank и спортивного клуба Smartass, а также намеревался запустить финтех-проект Koto (аналог Monobank) в Великобритании.

А первая заработная плата Премьер-министра Алексея Гончарука за сентябрь составила 62 тыс. гривен. Он получил премию и надбавку за интенсивность труда.

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