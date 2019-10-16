Дубилет хочет переселить министерства в здание Кабмина

В то время, как Зеленский заявил, что с ума он не сошел и в Офис президента или Мариинский дворец переезжать не будет, есть мнение, что здание Кабмина на улице Грушевского можно использовать более эффективно, разместив там ряд министерств, а принадлежащие этим ведомствам здания передать на приватизацию. Об этом Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал у себя в Facebook.

"Было бы круто, если бы хотя бы часть министерств, разбросанные сейчас по отдельным зданиям по Киеву, смогли переехать в центральное здание на Грушевского. И передать свои здания на приватизацию, конечно", - считает Дубилет.

По его мнению, за месяц работы в правительстве он убедился в том, что в Кабмине много площади используется неэффективно. Здесь много залов для совещаний, большие неуютные коридоры, огромные кабинеты руководителей, отметил Дубилет. "По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек. А в центре столицы офисная недвижимость стоит дорого, знаете ли", - заявил министр.

Дубилет добавил, что тоже затеял переезд из большого кабинета министра КМУ в меньший. "Планирую из него переехать в какое-нибудь более уютное место, а в этом помещении сделать опенспейс на 20+ человек", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента отказался от идеи переезда.

Ранее охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.

У Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.

Так сообщалось, что Администрация Президента может переехать в Украинский дом.

А еще в него хотели внедрить ряд новейших технологий по отоплению, кондиционированию и очистке воздуха.