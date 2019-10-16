подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 октября 2019, среда, 12:43 892
Кабмин 2019-10-16T12:45:01+03:00
Українські Новини
Дубилет хочет переселить министерства в здание Кабмина

Дубилет хочет переселить министерства в здание Кабмина

Кабмин. Фото: finance.bigmir.net
Кабмин. Фото: finance.bigmir.net

В то время, как Зеленский заявил, что с ума он не сошел и в Офис президента или Мариинский дворец переезжать не будет, есть мнение, что здание Кабмина на улице Грушевского можно использовать более эффективно, разместив там ряд министерств, а принадлежащие этим ведомствам здания передать на приватизацию. Об этом Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал у себя в Facebook.

"Было бы круто, если бы хотя бы часть министерств, разбросанные сейчас по отдельным зданиям по Киеву, смогли переехать в центральное здание на Грушевского. И передать свои здания на приватизацию, конечно", - считает Дубилет.

По его мнению, за месяц работы в правительстве он убедился в том, что в Кабмине много площади используется неэффективно. Здесь много залов для совещаний, большие неуютные коридоры, огромные кабинеты руководителей, отметил Дубилет. "По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек. А в центре столицы офисная недвижимость стоит дорого, знаете ли", - заявил министр.

Дубилет добавил, что тоже затеял переезд из большого кабинета министра КМУ в меньший. "Планирую из него переехать в какое-нибудь более уютное место, а в этом помещении сделать опенспейс на 20+ человек", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента отказался от идеи переезда.

Ранее охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.

У Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.

Так сообщалось, что Администрация Президента может переехать в Украинский дом.

А еще в него хотели внедрить ряд новейших технологий по отоплению, кондиционированию и очистке воздуха.

 

Больше новостей о: Кабмин Приватизация Переезд Дмитрий Дубилет

Архив
Новости
Бабье лето в разгаре: в четверг в Украине местами будет до +24 14:14 Карта
Представители США в Украине обеспокоены давлением на зеленую энергетику 13:55
Действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12 13:45
Судреформа Зеленского началась: Рада вдвое сократила количество судей Верховного Суда 13:44
Посол Норвегии назвал негативной реакцию инвесторов на ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа", – СМИ 13:19
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
Посадок нет, Богдан за@бал: Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском 16:53
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok