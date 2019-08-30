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30 августа 2019, пятница, 13:45 2319
Кабмин 2019-08-30T13:45:16+03:00
Українські Новини
Бизнес-партнеры и кот в шоке: Дубилет рассказал о своем назначении министром Кабмина

Бизнес-партнеры и кот в шоке: Дубилет рассказал о своем назначении министром Кабмина

Новоназначенный министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет назвал свое назначение как одно из самых сложных решений в его жизни.

Об этом он написал  в своем канале в социальной сети Telegram, передают Українськi Новини.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня пригласили на должность министра Кабинета Министров, и я согласился. Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке. Да и я сам, если честно, в шоке", - написал он. 

Дубилет также отметил, что до недавнего времени планировал развитие своего розничного мобильного банка Monobank и спортивного клуба Smartass, а также намеревался запустить финтех-проект Koto (аналог Monobank) в Великобритании.

Также Дубилет заявил, что месяц назад планировал переехать жить в Лондон.
Он считает, что Кабмин под руководством премьер-министра Алексея Гончарука сможет совершить прорыв и "не будет красть".

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета.

Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения.

Новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

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