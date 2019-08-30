Бизнес-партнеры и кот в шоке: Дубилет рассказал о своем назначении министром Кабмина

Новоназначенный министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет назвал свое назначение как одно из самых сложных решений в его жизни.

Об этом он написал в своем канале в социальной сети Telegram, передают Українськi Новини.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Меня пригласили на должность министра Кабинета Министров, и я согласился. Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке. Да и я сам, если честно, в шоке", - написал он.

Дубилет также отметил, что до недавнего времени планировал развитие своего розничного мобильного банка Monobank и спортивного клуба Smartass, а также намеревался запустить финтех-проект Koto (аналог Monobank) в Великобритании.

Также Дубилет заявил, что месяц назад планировал переехать жить в Лондон.

Он считает, что Кабмин под руководством премьер-министра Алексея Гончарука сможет совершить прорыв и "не будет красть".

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета.

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