Життю та здоров'ю Пашинського загрожує небезпека, - ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє, що життю і здоров'ю колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт"), яким "світить" три нових підозри, загрожує небезпека.

Про це повідомив суддя Святошинського районного суду Києва Сергій Дячук, передають Українські Новини.

Він зазначив, що в четвер Він мав бути допитаний як свідок у справі про розстріл активістів Евромайдана.

ДБР відмовився дозволити доставку екс-депутата, який також є підозрюваним у кримінальному провадженні, яке розслідує бюро.

"Нас інформує ДБР, що сторона звинувачення вважає неможливим доставити підозрюваного Пашинського в приміщення Святошинського районного суду Києва для допиту останнього в якості свідка у зв'язку з тим, що життю і здоров'ю Пашинського загрожує небезпека, а тому переміщення підозрюваного являє небезпечним", - оголосив суддя позицію ДБР.

Він також зазначив, що допит Пашинського по відеозв'язку на даний момент неможливий, так як необхідне обладнання поламалося. У зв'язку зі сформованою ситуацією допит екс-депутата перенесено на 21 листопада - День Достоїнства і Свободи (дата початку Евромайдана). Суд також підкреслив, що стадія допиту свідків наближається до завершення.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня захист Пашинського оскаржила його арешт. 15 жовтня Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.

7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

Таким чином, суд повною мірою задовольняє клопотання Державного бюро розслідувань про арешт Пашинського і відмовляється від його захисту у відповідності з різними запобіжними заходами.

Раніше ДБР повідомляло про підозру у справі про громадянина В'ячеслава Химикуса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Химикусом. Дістав пістолет власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив чоловікові ліву ногу.

Громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесення тілесних ушкоджень є тяжкими.

Тим часом, Парубій і Турчинов просять віддати Пашинського їм на поруки.