Пашинский обжаловал свой арест

Защита бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") обжаловала его арест.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 11 октября адвокаты экс-депутата подали апелляционную жалобу.\r\nСформирована коллегия для рассмотрения жалобы в составе судей Татьяны Росик, Николая Ященко и Татьяны Фрич.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДата рассмотрения апелляции еще не назначена.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").\r\nТаким образом, суд в полной мере удовлетворил ходатайство Государственного бюро расслелований об аресте Пашинского и отказал его защите в применении иной меры пресечения.\r\nРанее ГБР сообщило о подозрении бывшему депутату Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДосудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.\r\nВо время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.\r\nКак следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.\r\nСогласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n