Пашинский обжаловал свой арест

Защита бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") обжаловала его арест.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 11 октября адвокаты экс-депутата подали апелляционную жалобу.

Сформирована коллегия для рассмотрения жалобы в составе судей Татьяны Росик, Николая Ященко и Татьяны Фрич.

Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Таким образом, суд в полной мере удовлетворил ходатайство Государственного бюро расслелований об аресте Пашинского и отказал его защите в применении иной меры пресечения.

Ранее ГБР сообщило о подозрении бывшему депутату Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.