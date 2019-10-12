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12 октября 2019, суббота, 12:11 1187
Судебная власть 2019-10-12T12:11:26+03:00
Українські Новини
Пашинский обжаловал свой арест

Пашинский обжаловал свой арест

Сергей Пашинский. Фото: antikor.com.ua
Сергей Пашинский. Фото: antikor.com.ua

Защита бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") обжаловала его арест.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 11 октября адвокаты экс-депутата подали апелляционную жалобу.

Сформирована коллегия для рассмотрения жалобы в составе судей Татьяны Росик, Николая Ященко и Татьяны Фрич.

Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Таким образом, суд в полной мере удовлетворил ходатайство Государственного бюро расслелований об аресте Пашинского и отказал его защите в применении иной меры пресечения.

Ранее ГБР сообщило о подозрении бывшему депутату Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

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