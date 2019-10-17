Парубий и Турчинов просят отдать Пашинского им на поруки

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов просят отдать им на поруки бывшего депутата Рады от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского, которого Зеленский считает бандитом.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с заседания суда.\r\nТакже поручились за Пашинского депутаты Рады Михаил Бондарь, Николай Княжицкий, (оба - фракция "Европейская солидарность"), экс-депутаты Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Елена Масорина (все - фракция "Народный фронт") и экс-депутат Константин Бондарев (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина").\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВсе поручители присутствуют в зале заседаний, кроме Бондаря. Они передали суду соответствующие документы. На данный момент они выступают перед судом.\r\n\r\nПарубий в зале суда.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.\r\n7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.\r\nТаким образом, суд в полной мере удовлетворяет ходатайства Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказывается от его защиты в соответствии с различными мерами пресечения.\r\nРанее ГБР сообщало о подозрении по делу о гражданине Вячеслава Химикуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДосудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом. Пистолет достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу.\r\nГражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесение телесных повреждений являются тяжкими.