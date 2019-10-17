Парубий и Турчинов просят отдать Пашинского им на поруки

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов просят отдать им на поруки бывшего депутата Рады от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского, которого Зеленский считает бандитом.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с заседания суда.

Также поручились за Пашинского депутаты Рады Михаил Бондарь, Николай Княжицкий, (оба - фракция "Европейская солидарность"), экс-депутаты Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Елена Масорина (все - фракция "Народный фронт") и экс-депутат Константин Бондарев (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Все поручители присутствуют в зале заседаний, кроме Бондаря. Они передали суду соответствующие документы. На данный момент они выступают перед судом.

Парубий в зале суда.

Как сообщали Українськi Новини, 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.

Таким образом, суд в полной мере удовлетворяет ходатайства Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказывается от его защиты в соответствии с различными мерами пресечения.

Ранее ГБР сообщало о подозрении по делу о гражданине Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом. Пистолет достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу.

Гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесение телесных повреждений являются тяжкими.