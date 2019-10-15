Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО

Обжаловавший свой арест бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский ("Народный фронт") встретил свой день рождения в следственном изоляторе.

14 октября Пашинскому исполнилось 53 года, передают Українськi Новини.

Экс-депутат родился в 1966 году в Ровенской области. Агентству не удалось узнать, отмечал ли каким-то образом Пашинский свое 53-летие.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом. Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 100 людей спросите - 100 людей вам скажут, что Пашинский бандит. Тем временем Труба допускает, что дело Пашинского могут переквалифицировать.