подписаться на рассылку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
18 октября 2019, пятница, 09:16 366
Силовые структуры 2019-10-18T09:17:20+03:00
Українські Новини
Пашинскому "светит" три новых подозрения, - Рябошапка

Пашинскому "светит" три новых подозрения, - Рябошапка

Генпрокурор, Сергей Пашинский, Руслан Рябошапка
Сергей Пашинский.
Сергей Пашинский.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка допускает сообщение бывшему депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому, который встретил свой день рождения в СИЗО, 3 новых подозрений в уголовных преступлениях. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Уже на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой 3 производства, где может фигурировать этот бывший народный депутат. Кроме того еще есть достаточно материалов у органов досудебного расследования, в частности, Национального антикоррупционного бюро, которые уже расследуются и где также может быть фигурантом этот бывший народный депутат", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор также отрицает политическую ангажированность в делах против Пашинского. "Достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы тоже в виде подозрений", - подчеркивает правоохранитель.

Как сообщали Українськi Новини, 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.

Таким образом, суд в полной мере удовлетворяет ходатайства Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказывается от его защиты в соответствии с различными мерами пресечения.

Ранее ГБР сообщало о подозрении по делу о гражданине Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом. Пистолет достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу.

Гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесение телесных повреждений являются тяжкими.

Тем временем, Парубий и Турчинов просят отдать Пашинского им на поруки.

Больше новостей о: Генпрокурор Сергей Пашинский Руслан Рябошапка

Архив
Новости
СМИ заявили о запрете покидать Украину Кононенко, но он написал, что уже в Турции 09:16
Пашинскому "светит" три новых подозрения, - Рябошапка 09:16
В Верховной Раде рассмотрят обращение журналистов о давлении на СМИ со стороны Шевцова и Дегрик 09:09
Клиника торговала органами. Фото: Информатор
Частная медклиника на Воскресенке в Киеве торговала человеческими органами 08:45
Вступила в силу отмена финансирования из госбюджета не прошедших в Раду партий 08:35
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Сайт "Миротворец" незаконный и его надо закрыть, - миссия ООН 17:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok