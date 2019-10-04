ГБР сообщило Пашинскому о подозрении по делу о стрельбе в Химикуса

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином.

Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневой кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

На данный момент решается вопрос об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительная квалификация - ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщали Українськi Новини, суд признал Вячеслава Химикуса, подстреленного Пашинским, потерпевшим.

После чего суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование дела о стрельбе Пашинского в Химикуса.