ГБР сообщило Пашинскому о подозрении по делу о стрельбе в Химикуса

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.\r\nДосудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином.\r\nВо время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневой кости левой ноги.\r\nСогласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.\r\nНа данный момент решается вопрос об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.\r\nПредварительная квалификация - ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСанкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд признал Вячеслава Химикуса, подстреленного Пашинским, потерпевшим.\r\nПосле чего суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование дела о стрельбе Пашинского в Химикуса.