Курс валют: долар і євро продовжили "круте піке"

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 листопада на 8,69 коп. до 24,7745 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 24,4555 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 12,89 коп. до 27,0039 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,95 коп. до 27,5145 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,4539 24,7551 26,9867 27,4969 3,45 3,95 Максимальний 24,6000 25,3000 27,2000 28,2000 3,80 5,00 Мінімальний 24,0000 24,5500 26,0000 27,1900 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко подорожчала на міжбанку. Також експерти дали прогноз курсу долара. Крім того, НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень, а Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 листопада, на 6,19 коп. до 24,6576 UAH/USD.