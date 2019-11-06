Евро и доллар в киевских обменниках подешевели: курс валют на сегодня

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 ноября на 3,64 коп. до 24,8724 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,26 коп. до 24,5718 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 14,55 коп. до 27,1558 UAH/EUR, курс продажи понизился на 13,90 коп. до 27,6564 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,5718 24,8724 27,1558 27,6564 3,49 3,99 Максимальный 24,7000 25,3000 27,4000 28,2000 3,81 5,00 Минимальный 24,0000 24,7700 26,0000 27,4400 2,50 3,83

Как сообщали Українські Новини, после снижения 5 ноября, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 ноября, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 8 коп. до 24,71 UAH/USD.

Ранее американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту на межбанке, а дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил 7,4% от валого внутреннего продукта.