Переяславський педуніверситет пишається зустріччю зі Стерненком та не вважає його вбивцею

В адміністрації Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (ПХДПУ, м. Переяслав, Київська область) заявили, що пишаються зустріччю студентів і викладачів вищого навчального закладу з праворадикалом і націоналістом Сергієм Стерненком, якого звинувачують у вбивстві людини та нанесенні умисних тілесних ушкоджень в Одесі, і не вважають його вбивцею.

Про це йдеться у відповіді на запит інформаційного агентства Українські Новини.

"Натомість, вважаємо за потрібне повідомити, що в означену дату (30 жовтня) о 12:00 у конфернц-залі імені Василя Сухомлинського відбувалася розмова (зустріч) з Сергієм Стерненком - українським громадським діячем, керівником НГО "Небайдужі", колишнім членом проводу та очільником одеського обласного осередку "Правого сектору", активним учасником Революції Гідності, одним із засновников "Народної люстрації", - вказано у відповіді.

Сергій Стерненко в Переяславському педуніверситеті. Фото: facebook.com/pereiaslavuniversity

Адміністрація педуніверситету повідомила, що зустріч було організовано у рамках постійно діючого партнерського проекту "Відкритий університет", до організації якого, у рівній мірі, долучаються Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, відділ освітнього менеджменту та профорієнтаційної діяльності університету, ГО "Переяславський скарб", бібліотека університету, політологічна ініціатива "Політичні студії", поліграфія "Калина Print", гостинний дім "Покровський" та інші організації, які, у свою чергу, мають право на ініціювання таких зустрічей з тією чи іншою особою.

Сергій Стерненко в Переяславському педуніверситеті. Фото: facebook.com/pereiaslavuniversity

"Повідомляємо, що проведення заходів у рамках формату партнерського проекту "Відкритий університет" не потребує і не бере жодних дозволів на проведення зустрічей у рамках формату. ... Відповідальність за підбір і запрошення гостей несуть організатори. Ввважаємо за необхідне зазначити, що запитувану Вами особу (Стерненка), було запрошено як українського громадського діяча, керівника НГО "Небайдужі", колишнього члена проводу та очільника одеського обласного осередку "Правого сектору", активного учасника Революції Гідності, одного із засновників "Народної люстрації" задля проведення лекції на тему "Україна 2020. Нові виклики", у ході якої учасники зібрання говорили з гостем про інформаційну безпеку, наше майбутнє як країни та вплив громадянського сектору на порядок денний в країні", - зазначили у відповіді.

Також у своїй відповіді адміністрація ПХДПУ уточнила, що "... Нам відомо, що на Стерненка С.В. було скоєно 3 напади на замовлення на початку 2018 року, 2 з яких кваліфіковано як замахи на умисне вбивство. По провадженням щодо кожного з цих нападів Стерненко С.В. є потерпілим. Також нам відомо, що під час третього нападу, що мав місце у м. Одесі 24 травня 2018 року внаслідок необхідної оборони з боку Стерненка один з виконавців замаху на нього загинув, тобто настання його смерті відбулось внаслідок правомірних дій, передбачених ч. 5 ст. 36 Кримінального кодексу України".

Крім того, педагоги-наставники підкреслили, що "... Станом на 04.11.2019 нам відомо, що Стерненко С.В. не має статусу підозрюваного або обвинуваченого у провадженнях щодо нападів на нього. Також Стерненко не був засуджений та немає жодного обвинувального вироку відносно нього. Відповідно, немає правових підстав вважати, що Стерненко С.В. є вбивцею, тобто особою, котра вчинила вбивство".

Окремо слід підкреслити примітну деталь, що всі офіційні посадові особи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (ПХДПУ) постаралися максимально дистанціюватися від даної теми - ніхто не наважився підписати відповідь на інформаційний запит інформаційного агентства "Українські Новини". Також показово, що відповідь адміністрації ПХДПУ було надано навіть не на офіційному бланку цього вищого навчального закладу.

30 жовтня ПХДПУ організував лекцію-зустріч Стерненка зі студентами та викладачами вищого навчального закладу. Про даний захід було опубліковане повідомлення на офіційній сторінці педуніверситету у соціальній мережі Facebook.

"У ході розмови під назвою "Україна 2020. Нові виклики" "сковородинівці" поговорили з Сергієм (Стерненком) про інформаційну безпеку, наше майбутнє як країни та вплив громадянського сектору на порядок денний в країні. Після закінчення лекції Сергій ще близько години відповідав на цікаві та змістовні, і, подекуди, гострі питання студентів та викладачів. По завершенні зустрічі гість прогулявся університетом та навіть не відмовив собі у задоволенні поласувати фаст-фудом одного зі студентських буфетів. Переконані, ця зустріч змотивувала Вас (учасників зустрічі) на нові звершення в громадському просторі задля щасливого майбуття нашої країни", - йдеться у повідомленні в Facebook.

Того ж дня, 30 жовтня, Служба безпеки України повідомила, що розслідує "справу Стерненка" как вбивство ним людини і нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Розслідування проводиться за ч. 1 ст. 122 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

28 вересня депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") опублікував текст повідомлення про підозру Національною поліції України, з якої випливає, що Стерненко зарізав двох людей навмисно, не маючи реальних загроз для свого життя.

У повідомленні про підозру зазначено: "Стерненко С.В. не зміг впоратися з нервовим напруженням та без будь-яких реальних загроз для свого життя і здоров'я, навмисно, розуміючи можливі наслідки від застосування ножа у вигляді заподіяння смертельних поранень, допускаючи настання будь-яких наслідків, в тому числі й заподіяння смерті, скориставшись фактором раптового нападу, завдав удар лезом ножа спочатку Ісайкулу А.А. в область живота, а потім Кузнєцову І.В.".

Раніше повідомлялося, що Стерненко був причетний до торгівлі наркотиками, викрадення людини, залякував артистів і активно співпрацював з СБУ під час свого перебування на посаді керівника одеського "Правого сектора" і пізніше.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 жовтня Генеральна прокуратура передала до Служби безпеки України кримінальне провадження против Стерненка. СБУ не повідомляла Стерненку про підозру в скоєнні злочину.

Раніше у фракції "Слуга народу" в Верховній Раді України пояснили, чому вбивцю-радикала Стерненка вивів з-під підозри генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

22 вересня вдова Івана Кузнєцова, якого вбив Стерненко в Одесі, попросила Президента Володимира Зеленського та генпрокурора Рябошапку прийняти її.

Ввечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих молодих людей в Одесі. Одного Стерненко вбив, другому, який також отримав поранення, вдалося втекти. Свої коментарі про подію на тлі вмираючої людини Стерненко зафіксував на відеозаписі та опублікував в соцмережі Facebook.