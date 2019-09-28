Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции

Подозреваемый в убийстве человека праворадикал и националист Сергей Стерненко зарезал двух людей преднамеренно, не имея реальных угроз для своей жизни.\r\nОб этом сообщил депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский на своем YouYube-канале со ссылкой на текст подозрения полиции.\r\n"Как только Кузнецов И. В. и Исайкул А. А. приблизились к нему, Стерненко С. В.не смог справиться с нервным напряжением и без каких-либо реальных угроз для своей жизни и здоровья, умышленно, понимая возможные последствия от применения ножа в виде причинения смертельных ранений, допуская наступления каких-либопоследствий, в том числе и причинение смерти, воспользовавшись фактором внезапного нападения, нанес удар лезвием ножа сначала Исайкулу А. А. в область живота, а затем Кузнецову И. В.", - зачитал Дубинский отрывок из текста подозрения, который также опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.\r\nОн отметил, что текст подозрения явлется подписанным полицией и она ходатойствовала о безальтернативной мере пресечения для Стерненко - аресте.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее.\r\nТем временем генпрокурор уже неделю не подписывает подозрение Стерненко, который подозревается в убийстве.