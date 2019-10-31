Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет организовал лекцию Стерненко

Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды организовал лекцию бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко. Об этом говорится в сообщении на странице университета в социальной сети Facebook. "Сегодня в конференц-зале имени Василия Сухомлинского состоялся долгожданный разговор с Сергеем Стерненко - украинским общественным деятелем, руководителем НПО "Небайдужі", бывшим членом Провода и главой одесского областного отделения" Правого сектора ", активным участником" революции Достоинства, одним из основателей "народной люстрации"", - говорится в сообщении Отмечается, что во время разговора поднимались темы об информационной безопасности, будущем страны, влияние гражданского сектора на повестку дня в стране. "Убеждены, эта встреча мотивировала Вас на новые свершения в общественном пространстве ради счастливого будущего нашей страны", - говорится на странице университета. Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины расследует дело бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести. Ранее депутат опубликовал подозрение полиции, согласно которому Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни. Тем временем в "Слуге народа" объяснили, почему убийцу-радикала Стерненко вывел из-под подозрения Рябошапка. Кроме того, вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее.