Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет организовал лекцию Стерненко

Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды организовал лекцию бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Об этом говорится в сообщении на странице университета в социальной сети Facebook.

"Сегодня в конференц-зале имени Василия Сухомлинского состоялся долгожданный разговор с Сергеем Стерненко - украинским общественным деятелем, руководителем НПО "Небайдужі", бывшим членом Провода и главой одесского областного отделения" Правого сектора ", активным участником" революции Достоинства, одним из основателей "народной люстрации"", - говорится в сообщении

Отмечается, что во время разговора поднимались темы об информационной безопасности, будущем страны, влияние гражданского сектора на повестку дня в стране.

"Убеждены, эта встреча мотивировала Вас на новые свершения в общественном пространстве ради счастливого будущего нашей страны", - говорится на странице университета.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины расследует дело бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.

Ранее депутат опубликовал подозрение полиции, согласно которому Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни.

Тем временем в "Слуге народа" объяснили, почему убийцу-радикала Стерненко вывел из-под подозрения Рябошапка.

Кроме того, вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее.