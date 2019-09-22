Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее

Жена Ивана Кузнецова, убитого бывшим руководителем "Правого сектора" в 2018 году в Одессе Сергеем Стерненко обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Руслану Рябошапко с просьбой о встрече, чтобы добиться справедливого наказания для убийцы ее мужа. Об этом Леся Кузнецова написала на своей странице в Facebook.

Так, Кузнецова отметила, что у правоохранителей есть всё: "орудие убийства, видео, показания свидетелей, экспертизы, сам подозреваемый". Однако за полтора года следствия решение так и не принято

"Почему при всех доказательствах подозреваемого выводят из-под уголовной ответственности, почему он разгуливает на свободе, издеваясь над всеми вокруг и бравируя своей безнаказанностью, почему даже после смены власти в стране, не исполняются обещания о "законе одном для всех"? Где мне искать справедливости?" - возмутилась Кузнецова.

Также вдова убитого Ивана Кузнецова отметила, что хочет встретиться с президентом Зеленским.

"Последняя инстанция - наш новый президент Владимир Зеленский, к которому очень хочу попасть! К сожалению, еще нет графика приёма Генерального прокурора , но я попаду и к нему, но понимаю что у Стерненко настолько высокие покровители, что только политическая воля первого лица может вывести это громкое дело из тупика, в который оно заходит", - подчеркнула Кузнецова.

Как сообщали Українські Новини, дело об убийстве с участием экс-главы одесского ПС Стерненко передали из Одессы в Киев.

Ранее, в конце мая 2018 года, бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко смертельно ранил человека, который, по словам активиста, на него напал.