В "Слуге народа" пояснили, почему убийцу-радикала Стерненко вывел из-под подозрения Рябошапка

Позиция правоохранительных органов по отношению к радикалу, бывшему руководителю одесского отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко, который больше года назад в Одессе убил Ивана Кузнецова, стала причиной разбирательство во фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"У нас была огромная разборка с Рябошапка (генеральный прокурор Руслан Рябошапка) по поводу Стерненко. Это была закрытая встреча. Один нардеп и Макс Бужанский задали вопрос, почему он не подписывает подозрение на Стерненко, который убил человека. Он подтвердил наличие подозрения и сообщил, что не он лично его подписывает, а какие-то прокуроры, без конкретики", - рассказал источник "Страны".

По словам источника, Рябошапка заявил, что видит здесь конфликт интересов, потому что существуют дела с нападением на активистов. "Рябошапка заявил, что передаст дело в СБУ, хотя никакого отношения Стерненко с терроризмом и шпионажем не имеет. Стерненко плотно общается с посольством США как активист", - отметил источник из "Слуги народа".

Напомним, что сегодня (4 октября) генпрокурор Рябошапка заявил, что подозрение Стерненко ушло в СБУ. "Подозрение на Стерненко уже передали в СБУ. Мы беспристрастно следим за расследованием", - заявил он.

Отметим, что впервые дело одесского радикала Генпрокуратура передала в "контору" еще при Юрии Луценко. Позже - уже при новом Президенте - суд решил, что убийство человека на улице - это чистый криминал и подследственность полиции и вернул дело туда.

В полиции, по информации журналистов, к концу лета подготовили подозрение Стерненко (полный текст документа), но оно было заблокировано на уровне Генпрокуратуры. А сегодня Рябошапка снова передал дело в СБУ. То есть вернул его туда, где оно целый год не расследовалось - как это сделала и предыдущая власть.

Стерненко активно сотрудничал с СБУ в свою бытность руководителя одесского "Правого сектора" и позже.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября Генеральная прокуратура передала в Службу безопасности Украины уголовное производство против Стерненко.