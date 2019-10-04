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04 октября 2019, пятница, 13:30 1190
Судебная власть 2019-10-04T13:44:41+03:00
Українські Новини
Рябошапка "слил" в СБУ дело Стерненко, убившего человека в Одессе

Рябошапка "слил" в СБУ дело Стерненко, убившего человека в Одессе

Сергей Стерненко. Фото:
Сергей Стерненко. Фото: "Думская"

Радикал Сергей Стерненко, который больше года назад в Одессе убил Ивана Кузнецова, не является подозреваемым.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка 4 октября на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Страна".

"Стерненко не подозреваемый и ему еще подозрение не объявлено", - сказал Рябошапка. Также генпрокурор подтвердил информацию нардепа Александра Дубинского, что встречался со Стерненко, но по "другим делам".

В конце генпрокурор заявил, что подозрение ушло в СБУ.

"Подозрение на Стерненко уже передали в СБУ. Мы беспристрастно следим за расследованием", - заявил он.

Отмечается, что впервые дело одесского радикала Генпрокуратура передала в "контору" еще при Юрии Луценко. Позже - уже при новом Президенте - суд решил, что убийство человека на улице - это чистый криминал и подследственность полиции и вернул дело туда.

Как сообщали Українські Новини, депутат опубликовал подозрение полиции, согласно которому Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни. Тем временем вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее.

Больше новостей о: СБУ Руслан Рябошапка Сергей Стерненко подозреваемый в убийстве Радикал

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