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06 листопада 2019, середа, 17:40 9
Економіка 2019-11-06T19:15:02+02:00
Українські Новини
ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,3%

ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,3%

ВВП, економічний прогноз, ЄБРР, Європейський банк реконструкції та розвитку, ВВП України
ВВП. Фото: pixabay.
ВВП. Фото: pixabay.

У той час як з початку року ЄБРР інвестував у проекти в Україні на 1 млрд доларів, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.

Про це сказано в матеріалах ЄБРР, передають Українські Новини.

"На думку ЄБРР, економіка України залишилася стійкою до політичних чинників, проте темп зростання буде дещо помірним, як і раніше. Темп зростання ВВП країни в 2019 році залишиться на рівні 3,3% (повторення результату 2018 роки) і трохи прискориться (до 3,5%) в 2020 році", - сказано в ньому.

Серед чинників, які допомогли українській економіці впоратися з зумовленим політичними подіями тиском, названі розвиток будівельного сектора і реальне зростання чистих доходів населення.

Зазначається, що, з огляду на погашення державним сектором значних обсягів заборгованості в 2020-2021 роках, нова орієнтована на реформи програма МВФ є надзвичайно важливою для підтримки очікувань інвесторів і макроекономічної стабільності.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні становив 7,4% від ВВП. Згідно з прогнозом Кабміну, середня зарплата зросте до 16 тис. гривень за два роки. Крім того, S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019.

Тим часом Мінекономіки поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% в 2020, а Уманський вважає, що зростання ВВП до 7% на рік цілком реальне.

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