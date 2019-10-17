Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году.\r\nОб этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\nПо его данным, Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее.\r\nУкраина - одна из немногих стран для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБольшинство других стран замедляются, а не ускоряется.\r\n"Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом министерства экономики. Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес-климата в Украине к лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализация рынков, судебная реформа, качественная работа правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон в правительства и политиков, и тому подобное", - написал Милованов.\r\nКак сообщали Українські Новини, по прогнозам, ВВП Украины в этом году превысит $150 млрд.\r\nРанее Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n