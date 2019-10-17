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17 октября 2019, четверг, 18:00 154
Экономика 2019-10-17T18:00:09+03:00
Українські Новини
Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020

Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020

ВВП. Фото: inpress.ua
ВВП. Фото: inpress.ua

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

По его данным, Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее.

Украина - одна из немногих стран для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону.

Большинство других стран замедляются, а не ускоряется.

"Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом министерства экономики. Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес-климата в Украине к лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализация рынков, судебная реформа, качественная работа правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон в правительства и политиков, и тому подобное", - написал Милованов.

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам, ВВП Украины в этом году превысит $150 млрд.

Ранее Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

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