Рост ВВП до 7% в год вполне реален, - Уманский

Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и Национального банка Украины считает вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы. Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.

Рост ВВП возможен в первую очередь, за счет инвестиций, считает он. "Это можно сделать. О чем мы с вами говорим? О дополнительных пяти (%)? Это $7 млрд инвестиций, плюс эффект мультипликатора. Потому что инвестиции, когда сюда заводят - они начинают осваиваться. Это рабочие места, эта закупка металла, бетона, песка, и так далее. Это заводит уже смежников", - отметил он.

Уманский подчеркнул, что в Украине достаточно низкая сравнительная база, поэтому каждый миллиард инвестиций может привести почти к 1% росту ВВП.

"У нас настолько низкая база роста, что реализация одного инвестиционного проекта, достаточно крупного в Украине, которых в мире реализуется десятками в год, он именно из-за того, что у нас база в сравнении очень маленькая, на процент роста ВВП дает просто огромный эффект. Повторюсь, вот эти $20 млрд инвестиций - дали бы нам 20% роста ВВП. Ну, 17%!", - сказал Уманский.

Он также отметил, что для привлечения инвестиций нужно увеличить доверие инвесторов. "И тогда начнут смотреть, начнут искать, где и во что уже можно вложить деньги. Я знаю ряд инвесторов, которые уже приготовили инвестиционные ресурсы и если они увидят эту адекватность, то я буду готов завести в страну не менее 5 миллиардов в год. Только я", - сказал Уманский.

Напомним, ранее Уманский выступал за скорейшую смену руководства Национального банка.

Также Уманский дал прогноз по кандидатуре премьера.