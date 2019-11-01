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01 ноября 2019, пятница, 09:49 506
Экономика 2019-11-01T12:15:02+02:00
Українські Новини
Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил 7,4% от ВВП

Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил 7,4% от ВВП

Экспорт, НБУ, Импорт, ВВП, Платежный баланс, Дефицит платежного баланса
Финансы Фото: pixabay.com
Финансы Фото: pixabay.com

Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил 1,1 млрд долларов, или 7,4% от ВВП (в сентябре прошлого года – 1,4 млрд долларов, или 11,8% от ВВП).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Экспорт товаров рос более высокими темпами по сравнению с их импортом - на 11,9% и на 2.0% соответственно.

За январь - сентябрь 2019 дефицит текущего счета составил 2,7 млрд долларов, или 2,5% от ВВП (за девять месяцев 2018 - 3,4 млрд долларов, или 3,7% от ВВП).

Объемы импорта товаров составили 5,1 млрд долларов.

Объемы энергетического импорта сократились на 18,6% (в августе - на 4,3%).

Объемы неэнергетического импорта выросли на 9,8% (в августе - на 11,3%).

Чистый приток средств по финансовому счету составил 1,2 млрд долларов и обуславливался операциями частного сектора (в сентябре прошлого года приток средств по финансовому счету составил 810 млн долларов).

Всего за январь - сентябрь 2019 чистый приток средств по финансовому счету составил 4,9 млрд долларов, а за аналогичный период прошлого года - 3,0 млрд долларов.

Профицит сводного платежного баланса составил 60 млн долларов (в сентябре 2018 дефицит составлял 582 млн долларов).

Выплаты долга перед МВФ составляли 561 млн долларов.

По состоянию на 1 октября 2019 объем международных резервов составил 21,4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Как сообщали Українські Новини, в августе платежный баланс сведен с профицитом в $130 миллионов.

Тем временем Национальный банк отмечает, что в июле-сентябре рост экономики замедлился до 3,5% из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности.

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