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01 октября 2019, вторник, 17:41 1667 Инфографика
Финансы мира 2019-10-01T18:48:21+03:00
Українські Новини
Меньше только Израиль: как выглядит доля Украины в экономике мира

Меньше только Израиль: как выглядит доля Украины в экономике мира

Экономика. Фото: freepik
Экономика. Фото: freepik

Согласно данным Всемирного банка, мировой объем ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 2018 году составит 136,48 трлн долларов. На ресурсе HowMuch.net по визуализации данных показано, как распределятся ВВП мира по странам и регионам. 

Размер страны в визуализации пропорционален ее относительному ВВП по паритету покупательной способности. Страны также имеют цветовую кодировку по континентам, чтобы проиллюстрировать географическое распределение мирового производства. Все значения выражены в долларах США.

Инфографика: HowMuch.netИнфографика: HowMuch.net

Более 40% мирового ВВП (ППС) создают азиатские страны, а США и Китай генерируют треть мирового ВВП. Доля Украины в глобальной экономике составила 0,29%. 

В десятку стран по ВВП по ППС вошли:

  1. Китай - 25,36 трлн долларов - 18,58% мирового ВВП.
  2. США - 20,49 трлн долларов - 15,02% мирового ВВП.
  3. Индия - 10,50 трлн долларов - 7,69% мирового ВВП.
  4. Япония - 5,48 трлн долларов - 4,02% мирового ВВП.
  5. 5 Германия - 4,51 трлн долларов - 3,30% мирового ВВП.
  6. Российская Федерация - 3,99 трлн долларов - 2,92% мирового ВВП.
  7. Индонезия - 3,49 трлн долларов - 2,56% мирового ВВП.
  8. Бразилия - 3,37 трлн долларов - 2,47% мирового ВВП.
  9. Великобритания - 3,07 трлн долларов - 2,25% мирового ВВП.
  10. Франция - 3,07 трлн долларов - 2,25% мирового ВВП.

Как сообщали Українські Новини, S&P улучшил прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019. Также Кабмин одобрил сценарии развития экономики Украины на 2020-2022, и рост ВВП до 7% в год вполне реален.

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