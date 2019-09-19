С начала года ЕБРР инвестировал в проекты в Украине на 1 млрд долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в проекты в Украине с начала года 1 млрд долларов.

Об этом сообщил вице-президент ЕБРР Алан Пию, передают Українські Новини.

"На этой неделе, по случайному совпадению, наши инвестиции в страну в 2019 году превысили 1 млрд долларов в текущем году. И до конца года мы собираемся инвестировать еще больше", – сказал он.

По его словам, это незначительная сумма инвестиций в страну.

Пию добавил, что в текущем году уже шесть раз посещал Украину.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Европейский банк реконструкции и развития за годы независимости Украины профинансировал проекты на 13,5 млрд евро.

Тем временем Зеленский надеется, что ЕБРР увеличит ежегодные инвестиции до €1 млрд в течение трех лет.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач и планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза.

Кроме того, ЕБРР решил выделить 40 млн евро на возобновляемую энергетику Украины.