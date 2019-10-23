Средняя зарплата вырастет до 16 тыс. гривен за два года, - прогноз Кабмина

Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"Минэкономики показало два сценария, по которым страна может развиваться в следующем году. Первый сценарий – это базовый, консервативный сценарий", - сказал он.

Прогноз разработан по двум сценариям, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов, и базируются на прогнозных расчетах развития экономики Украины в 2020-2022 годах.

Согласно прогнозу по базовому сценарию (сценарий №1), в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,7% (предыдущий прогноз - 3,3%), в 2021 году - на 3,8% (сохранился), в 2022 году - на 4,1% (сохранился).

Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 5,5% в 2020 году (ранее прогнозировалось 6%), 5,3% - в 2021 году (ранее предполагалось, что будет 5,7%) и 5,1% - в 2022 году (прогноз улучшен с 5,3%).

Средняя номинальная зарплата работников на конец 2022-го планируется в 16 014 гривен, конец 2021 года – 14 187 гривен, 2020 – 12 497 гривен.

Безработица прогнозируется на уровне 8,1% в 2020 году, 7,9% - в 2021 и 7,5% - в 2022 году.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как гривна продолжает дорожать, Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года.