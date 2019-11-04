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  • НБУ змінив вартість гривні: офіційний курс валют після вихідних
04 листопада 2019, понеділок, 05:55 13
Політика 2019-11-04T07:45:01+02:00
Українські Новини
НБУ змінив вартість гривні: офіційний курс валют після вихідних

НБУ змінив вартість гривні: офіційний курс валют після вихідних

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Гривні. Фото: prozoro.info
Гривні. Фото: prozoro.info

Після обвалу гривні на міжбанку Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 листопада, на 8,10 до 24,7381 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1-3 листопада, на 17,63 коп. до 24,8191 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3203,8669
100 доларів США 2473,8144
100 швейцарських франків 2502,1174
1000 ієн 228,8119
10 російських рублів 3,8634
100 євро 2755,5819

Як повідомляли Українські Новини, у перший день листопада долар подешевшав. Також російський рубль обвалився у київських обмінниках перед вихідними.

З 25 жовтня по 1 листопада курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків після двотижневого зростання знизився на 33,92 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс купівлі знизився на 30,47 коп. до 24,5722 UAH/USD.

Тим часом JP Morgan дала прогноз курсу валют до кінця року, а НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку.

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