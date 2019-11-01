НБУ продолжает скупать валюту на межбанке

В июле-сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 2,5 млрд долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь, передают Українські Новини.

Отмечается, что на валютном рынке в третьем квартале 2019 хранился ревальвационный тренд, который поддерживало значительное предложение иностранной валюты.

Основными факторами, которые обеспечили преобладание предложения иностранной валюты от клиентов банков над спросом на нее в III квартале, были: рекордные объемы притока иностранных портфельных инвестиций; значительные поступления экспортной выручки от АПК; существенное снижение стоимости энергоносителей (прежде всего газа); сравнительно сдержанный импорт.

Это позволило НБУ продолжать пополнять международные резервы, не противодействуя тенденциям, которые преобладали на рынке.

Положительное сальдо операций НБУ на МБВР в III квартале составил 2,5 млрд долларов, с начала года - 3,9 млрд долларов.

Кроме того, НБУ в третий раз в 2019 году принял решение увеличить ежедневные плановые объемы покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов (с 20 до 30 млн долларов на IV квартал 2019).

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в октябре сократился на 13,8% с 61,618 млрд гривен (на 1 октября) до 53,086 млрд гривен (на 1 ноября).

Национальный банк отмечает, что в июле-сентябре рост экономики замедлился до 3,5% из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности.