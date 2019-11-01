подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
01 ноября 2019, пятница, 13:04 17
Финансы 2019-11-01T13:06:58+02:00
Українські Новини
После двухнедельного роста наличный доллар сильно понизился

После двухнедельного роста наличный доллар сильно понизился

Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 25 октября по 1 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 33,92 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс покупки понизился на 30,47 коп. до 24,5722 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 19,48 коп. до 27,3119 UAH/EUR, курс продажи понизился на 24,97 коп. до 27,8061 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 18 по 25 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков вторую неделю подряд повысился на 13,64 коп. до 25,2304 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,86 коп. до 24,8769 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 1 ноября

24,5722

24,8912

27,3119

27,8061

3,4500

3,9500

По сравнению с 25 октября

-0,3047

-0,3392

-0,1948

-0,2497

0,0000

-0,0300

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
Рубль рухнул в киевских обменниках перед выходными 13:17
КС признал конституционным законопроект об отмене адвокатской монополии 13:16
Международные эксперты приобщились к анализу законопроекта о ГБР, - Варченко 13:14
После двухнедельного роста наличный доллар сильно понизился 13:04
Шахтерского бунта не будет. По крайней мере, в этом году, - Шахов 13:01
больше новостей
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
В СБУ расследуют дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений 13:24 Документ
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Принятие законопроекта 1210 ударит по рейтингам президента, - Фесенко 16:07
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
больше новостей
Пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа" 10:52
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok