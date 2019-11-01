После двухнедельного роста наличный доллар сильно понизился

С 25 октября по 1 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 33,92 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс покупки понизился на 30,47 коп. до 24,5722 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 19,48 коп. до 27,3119 UAH/EUR, курс продажи понизился на 24,97 коп. до 27,8061 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 18 по 25 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков вторую неделю подряд повысился на 13,64 коп. до 25,2304 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,86 коп. до 24,8769 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 1 ноября 24,5722 24,8912 27,3119 27,8061 3,4500 3,9500 По сравнению с 25 октября -0,3047 -0,3392 -0,1948 -0,2497 0,0000 -0,0300

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.