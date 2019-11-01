Рубль рухнул в киевских обменниках перед выходными

В пятницу, 1 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 31 октября, понизился на 6 копеек и составляет 3,45 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля понизился на 4 копейки и составляет 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева по состоянию на 1 ноября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,45 3,95 Максимальный 3,81 5,00 Минимальный 2,30 3,81

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 3,04 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,72 коп. до 24,5722 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1-3 ноября, на 17,63 коп. до 24,8191 UAH/USD.

Кроме того, в июле-сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 2,5 млрд долларов. Также НБУ отмечает, что в июле-сентябре рост экономики замедлился до 3,5% из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности.