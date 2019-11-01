Гривна обвалилась на межбанке в начале ноября

В то время как после двухнедельного роста наличный доллар сильно понизился , к

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,68-24,72 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,72-24,76 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,80-24,83 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,5% с 27,72 UAH/USD до 24,81 UAH/USD.

За 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, рубль рухнул в киевских обменниках перед выходными. Также в первый день ноября доллар снова рухнул.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1-3 ноября, на 17,63 коп. до 24,8191 UAH/USD.