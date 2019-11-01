Гривна обвалилась на межбанке в начале ноября

В то время как после двухнедельного роста наличный доллар сильно понизился, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 18 коп. в пятницу снизился на 4 коп. до 24,81 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,68-24,72 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,72-24,76 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,80-24,83 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,5% с 27,72 UAH\/USD до 24,81 UAH\/USD. За 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, рубль рухнул в киевских обменниках перед выходными. Также в первый день ноября доллар снова рухнул. Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1-3 ноября, на 17,63 коп. до 24,8191 UAH\/USD.